Adani fenomeno anche in Argentina. Il Clarìn: «Emozionante, cita Dante Panzeri»

Il giornale coglie il riferimento allo storico giornalista sportivo di El Gráfico e al suo calcio come “dinamica dell’impensabile”

Daniele Adani e le sue telecronache emozionali sono ormai un fenomeno internazionale. La sua poetica esplosione alle giocate di di Messi nella semifinale Mondiale contro la Croazia sono oggetto di analisi sul Clarìn.

Il giornale argentino analizza i “testi” di Adani e ne coglie anche le dotte citazioni. “Daniele Adani, commentatore RAI in Italia – scrive El Clarìn – non ha nascosto la sua emozione quando ha visto il numero 10 argentino e nel mezzo della trasmissione ha fatto un’emozionante descrizione della sua prestazione nel match. Lo ha fatto con un riferimento a Dante Panzeri, storico giornalista sportivo di El Gráfico che ha parlato del calcio come “la dinamica dell’impensabile”.

Il giornale lo racconta come “arreso alla magia del 10 e come se non riuscisse a credere a ciò che vedeva”. E ovviamente sottolinea il riferimento dell’ “ex calciatore che è stato compagno di squadra di Gabriel Batistuta ed è amico intimo di Matías Almeyda”, a Diego Maradona.

«Incredibile, alzatevi in piedi, la dinamica del calcio è l’impensato, è il football. Solo nel genio di Messi c’è una giocata così, che riporta Maradona dentro un campo da calcio, dribbla tutti anche i cammelli del deserto e dà la palla a Julian Alvarez, questo sta facendo Messi»