Abodi apre al salva-sport: «Ci sarà un intervento per le squadre di Serie A»

Il ministro: «sono provvedimenti che riguarderanno il sistema Paese e non il sistema sportivo, anche se in mezzo ci sono società di Serie A».

Il ministro per lo sport Andrea Abodi a margine della festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia a piazza del Popolo. Abodi ha parlato del decreto salva sport ed ha annunciato un provvedimento nelle prossime settimane. Queste le sue parole:

«Il “salva sport” per le società ci sarà perché già esistono misure per le imprese e verranno utilizzate quelle. Ci sarà un provvedimento che riguarderà ancora una volta le imprese ma partirà direttamente dalla giustizia, secondo me qualche novità c’è ma, come ripeto più volte al giorno saranno tutti provvedimenti che riguarderanno il sistema Paese e non il sistema sportivo, anche se in mezzo ci sono società di Serie A».