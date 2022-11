United, i Glazer vogliono 6-8 miliardi per vendere

The Times riporta che è stato dato mandato alla Raine Group, ma i proprietari non hanno fretta e aspetteranno di ottenere quanto richiesto

La famiglia Glazer è pronta a vendere il Manchester United e cercherà acquirenti disposti a pagare tra i 6 e gli 8 miliardi di sterline (tra i 7 e i 9 miliardi di euro). Lo scrive The Times, spiegando che nello stesso giorno dell’addio a Cristiano Ronaldo, il club inglese avrebbe dato mandato alla Raine Group, una banca americana che ha già trovato un acquirente per il Chelsea quest’anno, e a un’altra banca, Rothschild and Co.

La cifra che chiedono per la vendita del club è enorme per un club di calcio, ma i Glazer non hanno fretta e sanno di avere un potenziale tra le mani considerando la potenza sociale e di tifosi dello United. Joe Ravitch, co-fondatore di Raine Group, ha infatti dichiarato: «Lo United non è solo una squadra di calcio dal momento in cui ha una fanbase globale così vasta».

La mossa di mettere in vendita il club, come noto, segue quella recente di Fenway Sports Group, il gruppo americano proprietario del Liverpool, che ha annunciato di essere pronto ad ascoltare offerte per un altro top club della Premier League inglese.

I Glazer hanno acquistato il Manchester United nel 2005 con un’operazione da 790 milioni di sterline ampiamente finanziata dal debito, e il club è stato valutato 3,7 miliardi di sterline da Forbes in estate. Una vendita anche a quel prezzo supererebbe la cifra pagata da Todd Boehly e Clearlake Capital per acquistare il Chelsea a giugno.