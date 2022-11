Svizzera-Camerun, Anguissa in campo anche se non al top (CorSport)

La partita delle 11. Nei giorni scorsi in patria si è parlato di possibili contrasti con Samuel Eto’o ma il presidente della Federcalcio gli dà la carica

Alle 11, al Mondiale in Qatar, va in scena Svizzera-Camerun. È il giorno di Anguissa, o almeno dovrebbe. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampista del Napoli non è al massimo della condizione, ma il suo debutto al Mondiale non dovrebbe essere in dubbio.

“I Nati sfideranno il Camerun, terzo in Coppa d’Africa ma protagonista di un momento non esattamente sereno tra una serie di tensioni interne e i problemi a centrocampo: Nitcham è fuori per infortunio e Anguissa non è al top. Si vedrà”.

E ancora:

“Anguissa, però, non è al meglio ma il suo debutto assoluto in un Mondiale non dovrebbe essere in bilico”.

L’ultima settimana è stata caratterizzata dalla tensione. I media africani hanno parlato di atmosfera non esattamente cordiale tra Anguissa ed Eto’, presidente della Federcalcio camerunese. Qualche giorno fa Soter Nyamsi, ex candidato alla presidenza federale e sostenitore di Eto’o ha scritto una lettera contro Anguissa in cui scriveva:

“Parlo a nome mio e sarò fermo nelle mie posizioni. Zambo Anguissa potrebbe avere problemi con il presidente Samuel Eto’o e il manager Rigobert Song Bahanag. Ma, essendo antipatico con i suoi compagni di squadra, se io fossi presidente della FECAFOOT non accetterei mai un simile comportamento. Zambo Anguissa deve condividere la bella atmosfera, il sorriso con i compagni. Non farlo e vedere i connazionali che applaudono a questo gesto mi rende fuori di me. Per me serve fermezza. È al mondo per onorare il suo paese e non per compiacere il presidente della FECAFOOT. Condanno con la massima energia il comportamento da bambino viziato del giocatore Zambo Anguissa. Gioca per il Camerun e non per la sua famiglia o altro. Possa il verde-rosso-giallo vivere nel suo spirito patriottico. Nemmeno un sorriso con i compagni e lui entrerà allo stadio per fare cosa? Io, fossi presidente di Fécafoot, gli farei riprendere subito il suo volo”.

Ma due giorni fa proprio Eto’o, su Twitter, ha incitato la Nazionale chiamando in causa anche Anguissa.

“Siete pronti a ruggire?”, ha scritto, pubblicando le foto di alcuni giocatori del Camerun, tra cui proprio quella del centrocampista del Napoli.