La Serie A elegge Luciano Spalletti come allenatore del mese

La Lega di Serie A elegge Luciano Spalletti come miglior allenatore di ottobre. Il tecnico del Napoli vince il premio grazie alle 5 vittorie su 5 giornate in campionato. Un mese non certo facile per gli azzurri che ha avuto il suo momento clou nel big match contro la Roma, vinto 0-1 grazie al gol di Osimhen. Ha avuto più di qualche insidia nelle sfide con Cremonese e Bologna.

Grazie al mese perfetto in campionato i partenopei si sono portati a quota 32 punti, 5 di vantaggio sull’Atalanta prossima avversaria in campionato (domani a Bergami). Spalletti nella conferenza stampa odierna ha parlato della pericolosità degli avversari, dichiarando:

«Il rispetto bisogna prenderselo quando si va ad affrontare partite di questo livello. Difficilmente te lo concedono. Io avevo un po’ di timore della partita di Anfield perché c’ero già stato e perché è una delle squadre che insieme a Simone si guarda di continuo, perché dà l’idea di dove sta andando il calcio. E quindi sono stati bravi i calciatori a pretendere questo rispetto del Liverpool, anche se poi negli ultimi minuti abbiamo concesso qualcosa, però era per la tranquillità del risultato guadagnato. Quello di Bergamo è un test che assomiglia molto a quello di Anfield, sarebbe la conferma di aver fatto dei passi in avanti importanti. Anche lì c’è stadio, squadra, struttura, gioco… tutte le componenti da affrontare. Però io sono abbastanza tranquillo. Ho visto la mia squadra allenarsi molto bene, non abbiamo nessun calciatore travestito da nostro calciatore: li abbiamo tutti corretti per vestire questa maglia qui e giocare nel Napoli».

Un mese da BIG LUCIANO! 👑

👏 Spalletti è l’allenatore del mese di ottobre. #SerieATIM 💎 | #COTM | @sscnapoli — Lega Serie A (@SerieA) November 4, 2022

Anche Gasperini ha avuto parole di elogio per gli azzurri:

«Il Napoli è sorprendente rispetto a noi proprio per quello che ha espresso come qualità di gioco, la coralità della squadra e anche per questi nuovi giocatori che sono arrivati. Gli hanno dato un maggiori impulso.

«Per ciò che hanno fatto vedere in Champions League, il valore mostrato lì è ancora più alto, in un girone davvero difficile contro squadre di assoluto valore. I meriti di questa squadra sono stati elencati da tutti, noi dovremo fare qualcosa di forte e positivo per fare risultato.