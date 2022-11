Spalletti: «Domani giochiamo con chi ha battuto 4-0 la Roma e 3-1 l’Inter»

«Mi fa sorridere chi ritiene l’Udinese una squadra di secondo livello. Con Giuntoli discutevamo da tempo della possibilità che si inserisse ad alti livelli nel nostro campionato»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, interviene in conferenza stampa per presentare l’ultima partita di campionato prima della sosta per i Mondiali. La partita è in programma domani (sabato) alle 15 allo Stadio Maradona e l’avversario è l’Udinese di Sottil, reduce da un inizio di stagione sorprendente – è ottava in classifica con 24 punti, subito dopo “le sette sorelle” – ma che non vince dal 3 ottobre, quando ha battuto l’Hellas Verona fanalino di coda. Dopo, i friulani hanno collezionato 5 pareggi (tutti in campionato) contro Atalanta, Lazio, Cremonese, Lecce e Spezia e due sconfitte (di cui la prima in Coppa Italia) contro Monza e Torino. Gli azzurri, al contrario, possono consolidare il primato conquistato in Serie A con dieci vittorie consecutive, l’ultima ottenuta martedì contro l’Empoli di Zanetti (2-0).

A proposito dell’Udinese, Spalletti ha detto quanto segue.

«Conosco bene Andrea Sottil, l’ho allenato, so che carattere abbia, già allora si vedeva che sarebbe diventato un allenatore forte perché era interessato a tutto quel che si diceva, su tante cose aveva la visione dell’allenatore sul mettere a posto le cose in fase difensiva. Questa è una partita difficile, non una partita trappola: è difficile e basta. Proprio perché ora sembra che l’Udinese sia una squadra di secondo livello mi ero appuntato che domani si gioca con chi ha vinto 1-0 con la Fiorentina, 4-0 con la Roma, 3-1 con l’Inter. E poi hanno pareggiato con la Lazio e l’Atalanta. E hanno vinto fuori a Monza e Verona…e c’è qualcuno che la reputa una partita facile: non i miei calciatori».

Ancora:

«L’Udinese è una squadra che ha la stessa matrice delle società che sanno fare calcio. Prima ho citato l’Empoli, l’Udinese è un club che riesce a prendere i migliori calciatori che ci sono in giro per il mondo, è una società attenta. Quando è iniziato il campionato col direttore Giuntoli – lui lo diceva – dicevamo che l’Udinese ha ottimi calciatori, che bisogna starci attenti. Discutevamo già della possibilità che si inserisse ad alti livelli nel nostro campionato perché conoscevamo – Giuntoli più di me, conoscendo il mercato e calciatori importanti – le potenzialità della squadra bianconera».