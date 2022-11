Scaloni in conferenza: «Sapevo che potevamo trovarci in questa situazione»

«Confrontare la nostra situazione con quanto accaduto 4 anni fa non ha senso perché è un contesto completamente diverso »

Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Polonia, dove la squadra argentina definirà il suo futuro nella Coppa del Mondo di Qatar 2022. Queste le parole di Lionel Scaloni in conferenza stampa:

«La Polonia non ha solo un ottimo gioco di passaggi, ma si comportano molto bene anche dal basso. Quindi prenderemo le dovute precauzioni».

«Siamo concentrati sulla vittoria per passare alla fase successiva», ha detto Scaloni, che ha anche fatto riferimento alla qualificazione agli ottavi come in Russia 2018: «Quando abbiamo parlato del girone , quando ho detto che era un girone complicato, immaginavamo di arrivare alla terza partita in questa situazione. Confrontarlo con quanto accaduto 4 anni fa non ha senso perché è un contesto completamente diverso ».

In conferenza stampa Scaloni ha detto la sua in merito alla possibilità di affrontare la Francia agli ottavi di finale , il tecnico della nazionale argentina ha considerato: «Prima devi passare il turno. Poi vedremo chi ci tocca . Nessuno deve essere sottovalutato. Nessuno può di scegliere chi affrontare .»

Infine, ha apprezzato quanto mostrato dalla squadra nella ripresa contro il Messico: «Dopo il primo gol ci siamo difesi con le unghie e con i denti. Il calcio è fare gol e non farli segnare. L’identità della squadra è non dare una palla per persa ed essere forti. Quello che abbiamo notato è che la squadra era lì. Questo ci ha calmato ».