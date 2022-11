Sarri: «Il derby non è una partita normale. In settimana abbiamo pagato il fatto che la testa era qui»

A Dazn: «Volevamo fare contento il nostro popolo, obiettivo raggiunto. Vedere i ragazzi giocare con l’anima come oggi soddisfa più di qualsiasi organizzazione in campo»

Nel post partita di Roma-Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.

«L’aspetto più importante è stato aver fatto contento il nostro popolo, l’obiettivo era questo, poi penseremo ai punti e al resto».

Non è stata una partita di altissimo livello tecnico come ci avete abituati. Il gol che avete fatto non è casuale, Pedro ha cercato di non far andare mai la palla sugli esterni della Roma.

«L’avevamo preparata con le uscite a tenere il difensore di centro destra e sinistra dentro, l’obiettivo era attaccarli con gli attaccanti esterni. La partita dal punto di vista tecnico non è stata di alto livello, ma è stata vibrante, di grande dispendio di energie fisiche e nervose, alla fine bella da vedere. La prestazione dei due centrali è stata di buon livello».

Una soddisfazione vedere la squadra così ordinata, compatta e lucida.

«Sì, dà soddisfazione, ma vederli giocare con l’anima e il cuore come hanno fatto oggi dà ancora più soddisfazione».

«Questo è uno dei derby più sentiti del mondo, a Londra ne ho giocati tanti ma non c’è questa partecipazione emotiva, non è una partita normale, non lo è da giorni e forse in questa settimana abbiamo pagato anche quello, la testa era qui, ad oggi»

«Luis Alberto voleva uscire perché ha sentito un movimento strano del ginocchio, poi voleva rientrare, ma il cambio era partito».

«Felipe Anderson? Gli ho fatto i complimenti come faccio spesso, è un giocatore straordinario. Prima della partita gli ho detto che dovevamo regalare al nostro popolo una partita vibrante»