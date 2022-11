“Mourinho è un uomo di mondo, per Sarri il mondo è il suo mondo”

Dotto sulla Gazzetta alla vigilia del derby: “Mou poteva essere il leader di una gang, Maurizio un monaco eremita o un onesto e grigio bancario”

Mourinho versus Sarri ancora prima che Roma contro Lazio (derby di domani alle ore 18). Sulla Gazzetta Giancarlo Dotto traccia un lungo confronto tra gli stili le personalità dei due allenatori. Ne riportiamo due brevi estratti.

José è un uomo di mondo, sa essere special ovunque, perché ovunque ripropone la sua legge, il suo verbo, la sua geniale dittatura. L’alternativa è chiara dal primo giorno: non puoi che essere con me o contro di me. Sarri si accorge a malapena del mondo che è fuori dal suo straccio di tuta e dalla sua ciminiera di fumo. Il mondo è il suo mondo. Tutto ciò che lo distrae è un fastidio. Prova ad adattarsi. Ci ha provato. Alla Juve e al Chelsea. Ma non ha funzionato. Ha provato a infilarsi giacca e cravatta, ma non era più lui. Alla corte degli Agnelli era un pesce fuor di tuta. La tuta è lo specchio della tua anima, la transizione felice in cui, direbbe il filosofo Jean Paul Sartre ma anche il sarto Valentino, l’essere e l’apparire sono la stessa cosa. La tuta è per lui come i mutandoni per Caterina de’ Medici e lo smoking per James Bond.

Sono due allenatori di successo ma, in un gioco ipotetico di vite e di mondi paralleli, Mou sarebbe potuto essere tante altre cose, il leader carismatico e anche un po’ sanguinario di una setta, di un esercito di mercenari o di una gang, ma anche un formidabile imbonitore da piazza o l’eminenza grigia e un po’ sinistra di corte, a Versailles o a San Pietroburgo. Sarri? Un monaco eremita in tonaca e sandali che pesta la polvere, si nutre di bacche e di visioni, ma anche un grigio e onesto bancario che consuma nel segreto della sua stanzetta le sue manie, un sarto o un serial killer che sezionano le loro stoffe o le loro vittime in tante geometriche figure, rombi e triangoli.

Mourinho e Sarri, domani si guarderà loro quanto le loro squadre.