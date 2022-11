Rooney promuove Ten Hag: «Con lui il Manchester United è cambiato»

L’ex attaccante dei Red Devils a talkSPORT in difesa del tecnico dell’attuale Manchester United: “ha impresso la sua autorità alla squadra”

In difesa dell’attuale allenatore del Manchester United, scende in campo Wayne Rooney. L’ex attaccante dei Red Devils ha analizzato gli anni difficili iniziati con l’addio di Alex Ferguson e che hanno ridimensionato la figura della storica squadra inglese agli occhi di avversari e tifosi.

Il suo intervento su talkSPORT ha valorizzato e supportato il lavoro dell’ex tecnico dell’Ajax, Erik Ten Hag:

“Penso che Ten Hag abbia fatto davvero bene”

A livello di punteggio il Manchester United è inciampato in più di un’occasione, ma Rooney ha elogiato le idee, il lavoro fatto sul campo con i nuovi acquisti e la gestione di alcune situazioni spinose come la gestione di Cristiano Ronaldo:

“È entrato e ha impresso la sua autorità sulla squadra e per la prima volta in circa due o tre anni sto iniziando a vedere un’identità con il Manchester United che non avevo visto.

Ha mostrato la sua forza e il suo carattere con il modo in cui ha affrontato Cristiano a volte con le cose che ha fatto. È l’uomo giusto per il lavoro. Penso che ci vorrà del tempo, ma è un vero passo nella giusta direzione finire tra le prime quattro e tornare in Champions League“.

Il lavoro di Ten Hag ha ridato energia e vitalità alla squadra inglese. La crescita dei Red Devils è stata esponenziale, tanto da aver dimenticato quel sesto posto ottenuto prima dell’arrivo dell’ex Ajax.

In passato anche Gary Neville ha avuto da ridire sul nuovo stile del Manchester United: “lo stile e l’identità non ci sono”. Secondo Rooney tutto questo è cambiato con l’arrivo del tecnico olandese capace di dare competitività ed organizzazione ad una squadra priva di identità e valori.