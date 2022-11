Roma-Lazio, Daspo per sei tifosi

Quattro Daspo a tifosi in possesso di una mazza di legno, un martello e un coltello di 20 cm. Gli altri si riferiscono a fatti avvenuti all’interno dello stadio

La Questura di Roma ha emanato sei Daspo per il derby capitolino dello scorso 6 novembre. Quattro dei Daspo sono conseguenti ad altrettanti arresti di tifosi da parte degli agenti della polizia del Commissariato Villa Glori. I quattro tifosi arrestati sono stati trovati in possesso di diversi oggetti pericolosi, tra cui una mazza di legno, un martello e un coltello di 20 centimetri circa. Inoltre, nell’autovettura in cui viaggiavano, sono stati anche trovati dei capi di abbigliamento che potevano essere usati per camuffare il volto sfuggendo al riconoscimento facciale. Per i quattro tifosi un Daspo di 10 anni, uno da 6 anni e due da cinque anni.

Gli altri due Daspo sono stati invece emessi per fatti avvenuti all’esterno dello stadio Olimpico di Roma. Uno per scavalcamento dal settore della Curva Nord con invasione di campo annessa. L’altro Daspo, invece, è stato comminato ad un tifoso trovato in possesso di un fumogeno nella tasca dei pantaloni.

L’inosservanza a questo provvedimento è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 10 mila a euro 40 mila e, nei confronti di chi contravviene al divieto, è consentito l’arresto nei casi di flagranza.

Ricordiamo che qualche giorno fa il Corriere della Sera ha ospitato un bel reportage firmato da Corrado Santucci che ci ha accompagnati nel derby di Roma non raccontato: cocaina, bagarini e trucchi per entrare gratis.