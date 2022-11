Quoque tu Mourinho prendi gol sulla costruzione da dietro (e perdi il derby)

La Roma perde il derby incassando una rete da nerd e col 60% di possesso palla. Un tradimento culturale. Sarri vince all’italiana e gode

Quoque tu Mourinho. La Roma perde il derby prendendo gol sulla costruzione da dietro. Un duro colpo per la vecchia guardia calcistica arriva al minuto 29 del primo tempo di Roma-Lazio derby d’andata del campionato 22-23. La squadra del portoghese ha comodamente palla nella propria area di rigore. Ibanez decide che è il momento di lanciarsi in un’avventura solitaria – a tressette si direbbe “una sola” – ma inforca al primo ostacolo (Pedro), il pallone finisce sui piedi di Felipe Anderson che solo soletto mette dentro. Ebbene sì, la squadra di Mourinho ha preso gol su costruzione da dietro. L’autolesionismo che è diventato impero del male.

E quando prendi gol così, è giusto che il derby lo perdi. È un vero e proprio tradimento culturale quello che si consuma allo stadio Olimpico. Con la Lazio di Sarri che vince 1-0 col 41% di possesso palla e con un banalissimo gioco all’italiana. È lo stravolgimento di tutto. È il caos che prende il sopravvento. È Don’t look up che si fa partita di pallone. Forse la cena dai frati non ha fatto bene allo Special One.

Sì è stato un match bruttissimo. Ma il derby è il derby. Non è né bello né brutto. È il lasciapassare per quattro mesi di sfottò.

Quando si tradiscono i principi fondativi del gioco del calcio, anche per noi mourinhiani ortodossi non può esistere difesa del portoghese. Chi tradisce, va punito. E il campo ha sentenziato. Maurizio Sarri vince il suo secondo derby. E lo fa giocando di rimessa. Potremmo dire anche non giocando. Nessuno lo ricorderà. Domani mattina i laziali cammineranno a centro strada. E quei pochi che sono rimasti laziali non sarriti – ci sono eh – potranno farlo a testa alta e rivendicando il loro essere inzaghiani. Hanno vinto come avrebbe vinto Simone che poi lo avrebbe rivendicato con quella voce roca che i cuori biancocelesti non hanno dimenticato.

Che dire, Mourinho? Chi va per queste costruzioni da dietro, questa è la fine che rimedia.