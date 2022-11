Povero Sarri, dopo le buste di piscio, oggi si è ritrovato vicino una ciabatta

È capitato durante la rissa finale. Il tecnico, furioso, ha intimato ai collaboratori di rimuovere l’oggetto, piovuto non si sa da dove

Finale turbolento per Roma-Lazio, derby capitolino vinto dalla squadra di Maurizio Sarri. Negli ultimi minuti Radu si è alzato dalla panchina sottraendo il pallone, nel tentativo di rallentare la battuta della rimessa laterale da parte del portiere della Roma, Rui Patricio. Il numero uno giallorosso lo ha scaraventato a terra riprendendosi il pallone. Ne è scaturita una quasi rissa tra la panchina e i giocatori in campo e tra le due panchine. Momenti difficili per l’arbitro Orsato, che ha faticato a riportare la calma tra i protagonisti della partita. Intanto, mentre si scatenava il parapiglia, Sarri si è ritrovato una ciabatta addosso. Non si sa spuntata da dove. L’episodio sta divertendo molto il popolo dei social, che hanno creato già hashtag di ogni tipo. L’allenatore biancoceleste, furioso, ha urlato ai suoi collaboratori di portare immediatamente via la ciabatta.

Insomma, dopo le buste di piscio della partita di Europa League contro il Feyenoord, oggi questo. L’episodio è stato raccontato dai commentatori Dazn a bordo campo, scatenando l’ilarità del popolo della rete.

“Non chiedetemi come, ma dopo il parapiglia Sarri si è ritrovato una ciabatta vicino e ha detto, toglietemela subito!” – Bordocampo @DAZN_IT su #RomaLazio — nonleggerlo (@nonleggerlo) November 6, 2022

“Sarri si è ritrovato una ciabatta vicino” — Marco Maioli (@marcomaioli1) November 6, 2022

#RomaLazio la cosa più tattica di questo derby la ciabatta vicino a Sarri invece delle buste di piascio#ciabattaforsarri — Adolfo Candela (@Candolfo_97) November 6, 2022

Dopo la partita persa in Europa League, il tecnico aveva denunciato:

«Piovevano buste di piscio dalla tribuna dietro la panchina. Un po’ di fastidio ovvio che ci sia. Decisioni arbitrali non ne parliamo neanche. Un giocatore s’è permesso 7-8 falli da dietro, alla fine sono stati ammoniti i nostri. Nell’azione di gol ci sono due falli. L’azione inizia davanti alla panchina mia e c’è un fallo su Cancellieri. Poi Patric che è stato chiaramente spinto. Perlomeno, andare a rivederla. Tutti i falli sono stati fatti dagli avversari, gli ammoniti sono tutti nostri».