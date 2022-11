Pioli: «-8 dal Napoli? Sono tanti. Facciamo i complimenti al Napoli, ma dobbiamo fare di più»

A Dazn: «Dimentichiamoci quanto è stato pagato De Ketelaere, ha solo un significato mediatico. Oggi tutti potevamo fare di più»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro la Cremonese 0-0

È mancato il gol

«Credo che potevamo fare di più. Abbiamo fatto un discreto primo tempo e un secondo non all’altezza. Non siamo riusciti a creare il volume di occasioni offensive che dovevamo»

Soddisfatto del secondo tempo per chi è entrato? Soprattutto Leao?

«Credo che nel secondo tempo abbiamo perso fluidità e velocità, si sono creati tanti duelli e ne abbiamo vinti pochi. Se non riesci a saltare gli avversari diventa difficile creare occasioni da gol. Gli avversari ci hanno marcati molto bene e dovevamo fare movimenti senza palla più netti e più forti»

Su Leao

«È sbagliato sempre puntare su un singolo, vinciamo quando lavoriamo bene di squadra. Poi i giocatori possono avere giornate migliori o peggiori, ma non è giusto puntare il dito per una prestazione complessiva non all’altezza»

L’avevi preparata diversamente?

«Ci aspettavamo questo atteggiamento, sono più attendisti dell’inizio. Sapevamo di dover tenere palla, non sempre ci è riuscito e questo ci ha creato difficoltà. Abbiamo avuto le nostre occasioni nel primo tempo, poi quando non riesci a sbloccarle queste partite diventano difficili ed è stato così»

Meno 8 punti dal Napoli cosa significano?

«Che sono tanti, questa classifica non ci deve piacere e che abbiamo una possibilità domenica per rimetterlo a posto. Poi c’è la sosta e il campionato è ancora lungo. Bisogna fare i complimenti al Napoli, ma noi possiamo fare qualcosa in più»

Su De Ketelaere, doveva fare di più per quanto è stato pagato?

«Dimentichiamoci quanto è stato pagato, ha solo un significato mediatico. Oggi tutti potevamo fare di più»