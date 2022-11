Il Napoli sempre più in fuga: + 8 sul Milan che pareggia a Cremona

La squadra di Pioli non regge la pressione di dover vincere e non va oltre lo 0-0. Il Napoli sta facendo il vuoto

Il Napoli continua a scattare nonostante la maglia rosa sulle spalle. Tipo comportamenti dei grandi. La squadra di Spalletti vuole fare il vuoto in campionato. Questa sera ha messo a segno la decima vittoria consecutiva in Serie A: 2-0 sull’Empoli al termine di una di quelle partite scorbutiche che negli anni scorsi avevano sempre creato problemi agli azzurri. Stavolta, invece, pure in una di quelle serata di scarsa vena, il Napoli l’ha portata a casa. Sì con la panchina, grazie all’inserimento di Lozano e Zielinski che hanno firmato i due gol, ma soprattutto grazie all’ostinazione. Il Napoli quest’anno può contare su un forza mentale invidiabile. Non perde mai la calma. Aspetta il momento propizio. E stasera il momento buono è arrivato su calcio di rigore trasformato da Lozano con un tiro improbabile.

In serata, il Milan non è riuscito a tenere il passo degli uomini di Spalletti. I rossoneri – nella classica divisa bianca da trasferta – non sono andati oltre lo 0-0 in casa della Cremonese. Il Milan scivola dunque a meno otto. In poche giornate la squadra di Pioli ha perso cinque punti sul Napoli, prima con la sconfitta in casa del Torino e poi adesso col pareggio nel derby lombardo.

Il napoli sta facendo il vuoto tra sé e le concorrenti. Può andare alla sosta con un vantaggio molto consistente. Poi se ne parlerà dopo i Mondiali. Il Napoli sta viaggiando alla media di 103 punti, un record. In campionato le ha vinte tutte tranne i due pareggi contro Lecce e Fiorentina. Un ruolino di marcia impressionante. Il campionato è ancora lungo ma fin qui il Napoli non ha mostrato alcun punto debole. Ed è proprio questa forza straripante che comincia a far vacillare le certezze delle inseguitrici che iniziano a dubitare di riuscire a mai prendere la capolista.