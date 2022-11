OM-Tottenham, Son esce in stato confusionale (VIDEO)

Al 29′ minuto del primo tempo l’attaccante coreano ha subito un bruttissimo colpo alla testa, che ha subito fatto preoccupare lo staff medico del club inglese

Brutte notizie per il Tottenham di Antonio Conte, che nel corso del match di Champions League contro il Marsiglia è stato costretto a fare a meno di Son, uscito dal terreno di gioco per infortunio.

Al 29′ minuto del primo tempo l’attaccante coreano ha subito un bruttissimo colpo alla testa, che ha subito fatto preoccupare lo staff medico del club inglese. Il classe 1992, in evidente stato confusionale dopo la violenta botta, non è riuscito a rimanere in campo ed è stato quindi sostituito. Al suo posto Bissouma.