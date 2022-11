Napoli, Juve e Inter: 3 contendenti per l’incasso dei diritti tv

Le 3 squadre coinvolte nella massima competizione europea sperano di ottenere il maggior numero di ricavi. Napoli e Inter sperano nel passo falso del Milan

Con le due italiane, Napoli e Inter, che si sono qualificate agli ottavi di Champions League (la squadra di Simone Inzaghi ha infatti passato il suo girone come seconda alle spalle del Bayern Monaco e il Napoli di Spalletti che è passato come prima squadra del gruppo A, nonostante la sconfitta ad Anfield e con la Juventus già eliminata) le italiane posso sperare nel passo falso del Milan di Pioli. Questa speranza è dovuta al fattore economico perché in gioco ci sono i ricavi legati al cosiddetto market pool, ovvero i diritti tv che la UEFA distribuisce alle partecipanti alle coppe europee.

Questa cifra varia da paese a paese in base anche agli investimenti che i singoli broadcaster investono in diritti tv. La UEFA segue due linee guida per la distribuzione di quest’ultimi: 1) il piazzamento in campionato nella stagione precedente delle quattro società partecipanti; 2) si basa sul numero di partite che ogni singolo club disputa in Champions League in stagione, rapportata al numero di gare giocate dalle squadre della stessa nazione.

Il Napoli nel 2018 incassò 42 milioni come la roma . In questo 2022, invece, Inter e Napoli potrebbero incassare di più nell’ipotesi in cui il Milan si dovesse superare la fase a gironi.

Le stime per questa stagione si aggirano attorno ai 40 milioni di euro, di cui appunto 20 milioni distribuiti per la classifica del campionato 2021/22 e il resto per la stagione in corso di Champions, come riporta Calcio e Finanza

Le stime per l’Italia

Le stime per la stagione 2022/23 relative al market pool per le squadre italiane parlano di una cifra complessivamente intorno a 40 milioni di euro, di cui appunto 20 milioni distribuiti per la classifica del campionato 2021/22 e il resto per la stagione in corso di Champions. Ipotizzando che il Milan si fermi ai gironi, con Inter e Napoli eliminate agli ottavi (e considerando la Juventus già fuori dal torneo) la distribuzione sarebbe la seguente:

Inter: 5,7 milioni;

Napoli: 5,7 milioni;

Milan: 4,3 milioni;

Juventus: 4,3 milioni.

I ricavi per i club

Se invece i rossoneri dovessero accedere agli ottavi di finale, e tutte e tre le italiane rimaste fossero subito eliminate al primo turno della fase a eliminazione diretta, le cifre sarebbero le seguenti:

Inter: 5,33 milioni;

Napoli: 5,33 milioni;

Milan: 5,33 milioni;

Juventus: 4 milioni.

In sostanza se le 3 squadre italiane dovessero fermarsi agli ottavi incasserebbero 400’000 euro in meno e la juventus ne perderebbe 300’000. La suddivisione finale della seconda parte di diritti tv varia in base al percorso delle squadre nella competizione.