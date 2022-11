Napoli Empoli, Spalletti premiato come allenatore del mese

Il tecnico è stato premiato poco prima dell’inizio della partita tra Napoli ed Empoli.

Poco prima dell’inizio della partita tra Napoli ed Empoli per la quattordicesima di Serie A il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti è stato incoronato come miglior allenatore del mese. Il riconoscimento della Lega, che avviene a cadenza mensile, è il giusto riconoscimento per un Napoli in formissima. La squadra al momento è capolista nella Serie A con ben 6 punti di distacco dalla seconda posizione, occupata dal Milan.

Luciano Spalletti con il suo premio "Coach of the Month" – ottobre! 🏆🤩 #SerieATIM 💎 | #NapoliEmpoli pic.twitter.com/S8TP6xxgB8 — Lega Serie A (@SerieA) November 8, 2022

Nel mese di ottobre il Napoli targato Spalletti ha totalizzato ben 15 punti in 5 partite con goleade come nella partita di Cremona o come quando il Napoli ha affrontato il Sassuolo. Gli ottimi risultati del Napoli sono valsi il riconoscimento da parte della Serie A come miglior allenatore del mese di ottobre. Per il Napoli adesso si prospettano gare importanti come quella contro l’Empoli di Zanetti e l’ostica Udinese targata Sottil.