Mondiali 2022, cambio aggiuntivo in caso di commozione celebrale

Il direttore medico della FIFA Andrew Massey “Tutto ciò che fa la FIFA è supportare i medici della squadra.”

Nelle ultime ore la FIFA ha deciso di ufficializzare il sesto cambio ai Mondiali 2022 in Qatar. La sesta sostituzione può essere effettuata qualora un giocatore abbia riportato una commozione celebrale. Lo ha reso noto la stessa federcalcio mondiale, in una nota verso l’inizio della prossima Coppa del Mondo. Il direttore medico della FIFA Andrew Massey ha parlato del nuovo protocollo FIFA Medical Concussion:

“Il protocollo di commozione cerebrale è una guida passo passo per i medici di squadra e i medici, che li avverte come trattare al meglio lesioni concussive o potenzialmente concussive nel calcio. La commozione cerebrale non è la stessa cosa di un altro infortunio. A volte, possono essere necessarie 72 ore per manifestarsi. Lavoriamo sul credo di ‘sospettare e proteggere’, per mettere in atto cose che supportino e aiutino i medici del team a prendere le decisioni giuste”.

Massey ha precisato che in caso di commozione, anche sospetta, il protocollo per i Mondiali 2022 consente di effettuare un cambio oltre ai 5 già previsti. Questo tipo di regolamento è già stato introdotto in Premier League proprio per tutelare la salute dei giocatori.

“Quello che vogliamo fare è questo ‘sospettare e proteggere’, agire nell’interesse del giocatore in ogni fase, ma non a scapito della squadra. Non vogliamo lasciare una squadra svantaggiata numericamente o tatticamente. Tutto ciò che fa la FIFA è supportare i medici della squadra.”