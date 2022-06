«La prima volta in Formula 1, Schumacher rimase stupito: non pensava si potesse frenare così tanto»

Sul Foglio Sportivo un’intervista ad Alessandro Benetton. Fondatore e guida di 21 Invest e dal 2022 presidente di Edizione, una delle principali holding industriali europee. Lo sport è sempre stato parte della sua vita: è stato presidente di Benetton Formula, la squadra di F1 che ha vinto due mondiali piloti e uno costruttori con Michael Schumacher. Ha ha seguito le traiettorie di Senna.

Non solo.

“Ho imparato che alla fine il gioco di squadra è fondamentale perché in un team di F1 si vince come in un’orchestra se ognuno suona bene il proprio strumento. Ho imparato che la leadership dell’individuo può fare la differenza nel trovare il ritmo giusto della musica. Non potrò mai dimenticarmi la personalità di Schumacher in questo senso. Ho imparato che lo sport, come la vita, è fatto di alti e bassi, ma che la vera tempra la sviluppi quando nel momento di debolezza riconosci che non hai alternative se non cambiare e individuare soluzioni inaspettate e spesso geniali. Dal punto di vista formativo è stata un’esperienza importante anche perché la condividevo con altri impegni, tanto che mio padre mi disse per la presidenza di Benetton Formula non prenderai una lira. Il vero ritorno è stata l’esperienza”.