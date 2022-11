Maddaloni: «Nel 2017 segnalai Kim a Giuntoli»

L’ex vice di Lippi al Guangzhou a radio Crc: «La scorsa estate Giuntoli mi disse che dopo aver venduto Koulibaly voleva prendere Kim»

Massimiliano Maddaloni, che ha fatto da secondo di Ciro Ferrara sulla panchina della Juventus, per passare poi a campionato decisamente più lontani, diventando il vice di Lippi al Guangzhou in Cina, è intervenuto a radio Crc per raccontare alcuni retroscena del passaggio di Kim al , che ha fatto da secondo disulla panchina dellaper passare poi a campionato decisamente più lontani, diventando il vice dialin Cina, è intervenuto a radio Crc per raccontare alcuni retroscena del passaggio di Kim al Napoli. Queste le parole di Maddaloni su Kim:

«Nel 2017 segnalai Kim a Giuntoli. Io ero in Cina e giravo per tutti i campi e nel guardare i giocatori cinesi mi sono innamorato di questo difensore centrale. Successivamente giocammo contro la Corea del Sud e Kim ci fece anche gol. Lo segnalai a Giuntoli e dopo dieci giorni mi fece una telefonata dicendo che non avrebbe potuto prenderlo perché extracomunitario. La scorsa estate mi disse che dopo aver venduto Koulibaly voleva prendere Kim, mi chiese informazioni. Ho fatto delle telefonate, le referenze umane erano ottime e lo stiamo vedendo anche a Napoli»

La clausola di Kim secondo Maddaloni

Secondo Maddaloni il Napoli fa bene a pensare subito al rinnovo per il difensore del Napoli per cui la clausola inserita nel contratto potrebbe essere un rischio

«Kim ha qualità introvabili, ha struttura, ma è veloce, sa marcare, sa adattarsi ai due ruoli di centrale di difesa e ha anche tecnica, si vede per come gioca di prima certi palloni che gli vengono scaricati dal centrocampo. Del resto i giocatori coreani e quelli giapponesi si adattano molto più facilmente ai top campionati europei. Giuntoli si sta dimostrando il migliore dirigente sportivo d’Italia»