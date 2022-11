La Gazzetta sul rinnovo Pioli: 4 milioni e mezzo più molti bonus legati ai risultati

Pioli ha firmato fino al 2025. Non ci sono clausole o altre opzioni di prolungamento. I bonus sono legati ai risultati in Champions e al in campionato

Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan, ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà con il club fino al 2025. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport Pioli percepirà 4.5 milioni di euro più molti bonus legati ai risultati in Champions e al piazzamento in campionato. La rosea ha precisato che non ci sono clausole o altre opzioni di prolungamento.

Queste le parole di Stefano Pioli sul rinnovo di contratto: «Firmare il rinnovo è molto emozionante, è ciò che desideravo, ringrazio la proprietà, l’area tecnica, anche per la tempistica. Sono molto felice, se possibile mi darà ancora più carica e motivazione. Questo club è parte di me. Ricordo la prima chiamata di Maldini. Allora ero in trattativa con altre due squadre di Serie A stavo decidendo su cosa fare. Ero in difficoltà, si trattava di formazioni dello stesso livello, dopo la chiamata di Paolo che voleva incontrarmi la sera stessa a Milano ho subito cambiato direzione».

Nella seconda parte del racconto, Pioli, autore e protagonista, dice che qualcosa cambierà: «Possiamo crescere tanto, ci stiamo abituando a partite impegnative giocate ogni tre giorni, servono mentalità e professionalità per tenere il ritmo. Vogliamo continuare a farlo, sempre vogliosi e determinati Se vogliamo alzare il livello dobbiamo provare a controllare e dominare un po’ di più le partite, giocando più tempo possibile nell’area avversaria: lavoriamo in questa direzione»

Pioli chiude il suo primo volume di storia rossonera con una

dedica speciale: «A mio padre che non c’è più, che mi ha dato tantissimi insegnamenti: era un grande lavoratore, onesto e generoso. Sarebbe molto orgoglioso di quello che sto facendo»