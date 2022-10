Pioli rinnova con il Milan fino al 2025

L’allenatore rossonero è in sede, a Casa Milan, per apporre la firma sul prolungamento con adeguamento di stipendio.

Il matrimonio tra Stefano Pioli e il Milan proseguirà ancora. Già nei giorni scorsi la società rossonera aveva pubblicamente confermato la volontà di rinnovare il contratto all’allenatore del 19° scudetto, ribadendogli stima e fiducia: parole presto seguite dai fatti. Come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, Stefano Pioli nel pomeriggio di lunedì – a due giorni dalla sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Salisburgo a San Siro – si è presentato a Casa Milan per firmare il prolungamento del contratto l nuovo accordo che legherà Pioli al Milan avrà scadenza al 30 giugno 2025, dunque due anni in più rispetto al contratto in essere che aveva scadenza 2023. Prolungamento con adeguamento per l’allenatore del Milan, sempre più al centro dei progetti presenti e futuri del club. Pioli, ricordiamo, siede sulla panchina rossonera dal 9 ottobre 2019: nel suo percorso alla guida della squadra ha conquistato nella scorsa stagione lo scudetto, il 19° della storia del Milan.