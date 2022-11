La Federginnastica: «La Maccarani non invita a comportamenti omertosi»

«L’estratto del whatsapp inviato alle collaboratrici, estrapolato dal contesto, è diverso dal suo significato letterale, la dt non si riferiva alle ginnaste»

La Federginnastica ci scrive per sottolineare alcune precisazioni. Di seguito la lettera arrivata alla nostra redazione:

Caro Napolista, in riferimento all’articolo dal titolo Ginnastica ritmica, la dt Maccarani: «La scuola e i genitori non preparano i ragazzi alla vita» pubblicato in data 14/11/2022 su Il Napolista ci teniamo a precisare quanto segue:

“L’estratto della registrazione che Emanuela Maccarani, direttrice tecnica della Nazionale di ritmica, ha inviato via Whatsapp alle sue collaboratrici, estrapolato dal contesto appare palesemente diverso dal suo significato reale e lontano dal suo pensiero. Quello di Maccarani è un messaggio alle sue collaboratrici per metterle in guardia da eventuali manipolazioni e non certo un invito ad adottare comportamenti omertosi.

Inoltre va rilevato che la frase contenuta nell’articolo secondo cui “le testimonianze delle ex atlete vittime di abusi” sarebbero “quanto di peggio può uscire dall’indole umana” è lontana dal significato originale.

Come si può evincere ascoltando l’audio originale Maccarani dice testualmente: “sono parecchi giorni che è cascata addosso alla nostra meravigliosa sezione quanto di peggio può uscire dall’indole umana”. La Maccarani non si riferiva quindi né alle denunce né tantomeno alle ginnaste, con le quali ha sempre avuto un rapporto di stima e affetto, quanto piuttosto al vortice di polemiche che si è abbattuto in questi giorni sulla Federazione Ginnastica d’Italia – FGI”.

