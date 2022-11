Kvara a rischio anche per l’Empoli, punta a tornare per l’Udinese

L’attaccante georgiano del Napoli si è fermato per lombalgia acuta. Sarà rivalutato per i prossimi match, al momento non è possibile fare previsioni

Kvara salterà la trasferta a Bergamo. Non sarà a disposizione dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, per fronteggiare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’attaccante georgiano del Napoli si è fermato ieri in allenamento per un forte dolore alla schiena. Il Napoli ha annunciato la sua assenza oggi in campo motivandola con uno stop dovuto ad una lombalgia acuta. Ora dovrà essere valutato in vista dei prossimi due impegni di campionato, gli ultimi prima della sosta mondiale. Finora Kvara ha saltato solo due partite, una di campionato, contro il Lecce, il 31 agosto scorso, e una di Champions, il ritorno con i Rangers in casa, il 26 ottobre.

Il Corriere dello Sport scrive:

“questo è il calcio, e pure la vita, e per andarsene a Bergamo è il caso di sistemarsi a schiena dritta, aspettare che il dolore passi e che Kvaratskhelia possa esserci con l’Empoli e poi con l’Udinese – ora a rischio – visto che la sfida all’Atalanta la guarderà da casa, provando pure ad esorcizzare le paure”.

Non è possibile azzardare delle prognosi.

“La trasferta è saltata e per la sfida di martedì con l’Empoli (e poi per quella di sabato con l’Udinese) si capirà, non potendo azzardare prognosi e avendo esclusivamente la possibilità di imprecare al vento. Il fisico di Kvara si ferma per la prima volta, però qui si gioca senza soluzione di continuità”.

Il Napoli, ieri, nell’annunciare l’assenza di Kvara nella trasferta a Bergamo, parlava di lombalgia acuta per l’attaccante georgiano del Napoli. Kvara si è fermato durante l’allenamento. Ha accusato un dolore molto forte alla schiena e il club ha preferito non rischiarlo. La Gazzetta dello Sport scrive che il dolore si era manifestato dopo il match di Champions contro il Liverpool.

“proprio dopo il match di Anfield, dove è arrivata la prima sconfitta stagionale, il talento del Napoli aveva manifestato qualche problemino alla schiena dovuto alle tante botte subite di recente ma anche al fatto che lo stress fisico e psicologico cui sono sottoposti i calciatori del suo livello è enorme mentre i tempi di recupero si sono sempre più accorciati. Così, in pratica, Kvara ha convissuto un paio di giorni con una forma di dolore silente che poi ieri si è presentata nella sua fase acuta e gli ha presentato il conto costringendolo a fermarsi in attesa di tempi migliori”.

Per la rosea è abbastanza scontato il forfait di Kvara anche per l’Empoli. L’obiettivo è tornare in campo con l’Udinese.

“le sue condizioni saranno monitorate costantemente nella speranza di rivederlo già in campo con l’Empoli martedì (qualora la lombalgia fosse già un ricordo) o contro l’Udinese per l’ultima al Maradona prima della pausa per il Mondiale. Insomma, Kvara dovrebbe saltare Bergamo e al massimo un’altra partita e rimettersi in carreggiata in tempi stretti per poi godersi la sosta e un po’ di meritato riposo visto che lui in estate non si è mai fermato avendo concluso il suo tour de force con la Dinamo Batumi appena prima di approdare nel ritiro di Dimaro“.