Koulibaly: «Il Senegal ha puntato su di me quando ero in panchina col Napoli»

A The Players Tribune: «Sono orgoglioso di essere francese, ma rappresentare il Senegal significa rispettare la tua storia e i tuoi anziani»

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea e della Nazionale del Senegal, ha pubblicato un contributo su The Players Tribune. Il titolo è eloquente: “Anche tu puoi essere un tifoso del Senegal”. Kalidou promette dal primo rigo: «Quando finirai questa storia ti renderò un tifoso del Senegal» ed aggiunge «Anche se il Senegal non è la tua prima squadra in questo Mondiale, siamo felici di essere la tua seconda. Ti adotteremo, non c’è problema».

Koulibaly racconta che nei quartieri degli immigrati, in Francia, «ci sono due Mondiali che si svolgono contemporaneamente. C’è il Mondiale in tv, e poi c’è quello che si gioca per strada con gli amici». I bambini giocano in strada le partite che sono in programma in tv, prima che si giochino davvero nel Mondiale. E se si perde diventa quasi di cattivo auspicio, è come se si deludesse l’intera nazione. Accadde lo stesso in occasione del Mondiale del 2002, quando la Turchia eliminò il Senegal ai quarti di finale. Una partita che lui e i suoi amici giocarono a cinque dietro la scuola, come se fosse un anticipo della partita reale.

Continua: