Klopp: «Abbiamo giocato con lo spirito giusto e abbiamo lottato»

A Sky: «Siamo riusciti a negare al Napoli gli spazi che gli servono per giocare, non siamo rimasti scoperti come a Napoli»

Il tecnico del Liverpool, Klopp, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria maturata col Napoli ad Anfield

«Abbiamo fatto esattamente quello che dovevamo, abbiamo giocato con lo spirito giusto e abbiamo lottato come era giusto fare. Io lo avevo chiesto e loro lo hanno fatto. Sapete meglio di me quanto sia forte il Napoli e se gli lasci fare quello che sanno fare, se lasci giocare Lobotka libero non lo prendi. Ma siamo riusciti a negargli questi spazi, non siamo rimasti scoperti come a Napoli. Abbiamo reagito bene in partita. Mi sarebbe piaciuta anche se avessimo pareggiato, però dobbiamo continuare così»

Era la 400esima partita con il Liverpool e la 100 in Premier

«Forse perché sono il più vecchio, probabilmente Tuchel mi prenderà probabilmente. Comunque 400 presenze col Liverpool è pazzesco, non avrei mai potuto immaginarlo. Mi piacerebbe essere stato già costante quest’anno, però i numeri sono importanti, per fortuna sono arrivato anche alla finale di Champions con il Liverpool»