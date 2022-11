Juventus, sogno Milinkovic: incontro con Kezman

I bianconeri pensano a rinforzare il centrocampo con il centrocampista della Lazio, ma Lotito spara alto

Un sogno che è da tanto tempo presente nel cassetto bianconero. Un’idea che ha sempre trovato il parere positivo di ogni singolo elemento del mondo Juventus: Sergej Milinkovi-Savic può essere il rinforzo valido per tornare ai vertici della Serie A e d’Europa. Calciomercato.com ne scrive.

Si parla di un corteggiamento che va avanti da anni, ma che potrà diventare una autentica possibilità solo nel 2023, con più probabilità nella sessione estiva. A spegnere le possibilità che l’affare possa concretizzarsi a giugno sono diverse: la volontà della Lazio di non cedere uno dei suoi migliori elementi, la posizione in classifica dei bianconeri da migliorare e definire ed anche il fattore “futuro” e “stipendio” di alcuni giocatori.

La Vecchia Signora ha, infatti, diverse pedine che ancora oggi non sono del tutto convinte di restare e far parte del progetto del futuro: su tutti spiccano i casi di Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Entrambi saranno impegnati con le loro rispettive nazionali al Mondiale in Qatar e per entrambi è ancora da discutere la questione rinnovo.

Il francese deve ancora discutere il suo prolungamento con la squadra bianconera, ma resta da superare il nodo ingaggio (attualmente già elevato) richiesto dalla madre-procuratrice, Veronique. Situazione diversa per l’argentino, che percepisce uno stipendio elevato, molto pesante per i conti della Juventus. La sua volontà sarebbe quella di finire la stagione in Italia, per poi tornare in patria e finire la carriera lì.

Mentre i bianconeri cercano di sciogliere i primi nodi complicati in casa propria, l’agente di Milinkovic-Savic, Manja Kezman, ha rimandato ogni tipo di discussione sul possibile futuro del suo assistito a dopo il Mondiale, una chiara mossa per cercare di lasciare tranquillo il centrocampista in questo periodo di grande impegno e dedizione.

Calciomercato.com, però, rivela che Kezman è stato avvistato a Torino. Lo scopo del viaggio è stato quello di discutere il rinnovo del fratello di Sergej, Vanja, con il team granata. Sembrerebbe, però, esserci stato tempo per avere un primo breve contatto, così da sondare le intenzioni della Juventus: l’agente ha chiesto 6 milioni di euro più bonus al club di Andrea Agnelli. Inoltre, i bianconeri dovranno trovare l’accordo con Claudio Lotito, che valuta il rinnovo del suo attuale giocatore ma pensa anche ad un eventuale piano B per poterlo sostituire.

La cifra richiesta dal club biancoceleste non sembrerebbe, però, essere cambiata: 100 milioni di euro.