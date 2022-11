Italia-Albania: le pagelle di Di Lorenzo

Il Corriere della Sera: 6,5 Di Lorenzo Irrompe in area con la scioltezza dell’attaccante e segna di controbalzo. Una garanzia

Nell’edizione odierna dei quotidiani italiani si è tornato a parlare della partita di ieri sera tra Albania e Italia, le pagelle di Giovanni Di Lorenzo autore di un’ottima partita impreziosita anche con un gol. Tutte le testate giornalistiche si sono soffermate sul grande impegno del giocatore del Napoli, autore di una partita di grande sacrificio e progressioni in avanti. Di Lorenzo è una delle garanzie di Mancini da quando, durante gli Europei 2020, ha tolto il posto da titolare a Florenzi, ex irriducibile di Mancini.

Le pagelle di Giovanni Di Lorenzo

Il Corriere dello Sport: Di Lorenzo 7 Il gol è un classico per il modo in cui lo segna, col taglio al centro per rubare tempo e spazio a Lenjani. Attacca a buon ritmo.

La Gazzetta dello Sport: 6,5 Di Lorenzo Soprattutto per il tap in del gol, condensato di tempismo e intelligenza. E lo stacanovista (15 su 15 con il Napoli) sa anche amministrarsi.

