Inzaghi: «Bisogna fare i complimenti al Napoli, sta facendo qualcosa di straordinario»

A Dazn: «Tutte, dietro, abbiamo avuto delle battute di arresto. Le nostre sono state dovute alle nostre mancanze e a quelle di giocatori importanti»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sull’Atalanta in campionato.

«Oggi abbiamo incontrato una grande Atalanta che ci ha creato problemi, i primi 25 minuti dovevamo fare meglio, poi abbiamo pareggiato, è andata meglio nel secondo. Vittoria importante, dobbiamo andare avanti così con le altre che inseguono».

«Dzeko è un grandissimo calciatore, che aiuta la squadra in entrambe le fasi, sono contento per lui, sia l’anno scorso che quest’anno è stato un valore aggiunto e continuerà ad esserlo. Io lo rinnoverei ma spetta alla società fare ciò che è meglio».

Al rientro ci sarà Inter-Napoli, vi candidate allo scudetto?

«L’anno scorso avevamo 34 punti dopo 15 partite avevamo preso qualche gol in meno e fatti di meno, eravamo terzi in classifica, primo era il Napoli. Il campionato sta andando in una direzione diversa per il cammino del Napoli, dietro tutte abbiamo avuto delle battute di arresto, le nostre sono state dovute alle nostre mancanze e a quelle di giocatori importanti, abbiamo vinto 6 su 7 ultime partite, dobbiamo continuare così».

Siete partiti a rilento ma avete avuto una grande reazione, forse troppi gol subiti dove si può evitare.

«Siamo migliorati ma abbiamo concesso due gol anche oggi. I gol ce li devono fare se fanno giocate i loro giocatori. Abbiamo concesso un rigore e perso una marcatura, erano due gol evitabili, in genere approcciamo molto meglio, oggi non benissimo per merito dell’Atalanta, oggi ci siamo trovati nel primo tempo a uomo tutto campo e siamo stati lenti a muovere la palla e abbiamo fatto qualche errore tecnico».

Quale partita rigiocherebbe?

«Le cinque che abbiamo perso, tutte. A differenza dell’anno scorso le vittorie sono uguali. Al Napoli bisogna fare i complimenti perché sta facendo qualcosa di straordinario».