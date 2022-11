Infortunio Pellegrini: c’è lesione

Lorenzo Pellegrini è uscito per infortunio nell’ultima partita contro la Lazio. 2022 finito per il centrocampista della Roma.

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini è uscito per colpa di un’infortunio rimediato nella derby della capitale contro la Lazio. Il centrocampista giallorosso è stato sostituito intorno al minuto 8 del secondo tempo quando ha deciso di abbandonare il campo. Oggi gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Un problema che Pellegrini si porta dietro da settimane e che gli ha impedito di giocare al top delle sue possibilità.

Infortunio Pellegrini, i tempi di recupero

Per Pellegrini si prospettano 15 giorni di stop che significano 2022 finito. Il centrocampista sarà al meglio per la prima partita post Mondiale 2022. Una bruttissima tegola per la Roma che vede privarsi di un’altro giocatore fondamentale sulla trequarti offensiva. L’infortunio di Pellegrini sommato a quello di Dybala lasciano la Roma di Mourinho senza fantasisti che possono aiutare la squadra in attacco. Fondamentale sarà il nuovo anno dove Mourinho potrà contare sui due rientranti con l’aggiunta di Georgino Wijnaldum e Spinazzola che si apprestano al rientro in campo nel nuovo anno. Lo Special One ieri ha dichiarato di non sapere se l’olandese sarà pronto per gennaio. Spazio a Volpato a Reggio Emilia o a Belotti in coppia con Abraham.