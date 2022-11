Su Il Giornale. Una traversa colpita da Zaniolo in cento minuti di fuffa, confusione, zero idee e cinque cambi per tentare una rimonta di passione

Damascelli: Mourinho sopravvalutato, la sua Roma gioca un football scarabocchiato.

Su Il Giornale, Tony Damascelli commenta i due derby di ieri, quello capitolino, tra Roma e Lazio, e il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Definisce “disarmante” i ritmo di quest’ultimo, con i due tempi di gioco equamente divisi a metà tra le due squadre e con un’evidenza che balza agli occhi: “Fagioli ha ribadito di essere una realtà alla quale Allegri

non può e non deve rinunciare, il ragazzo ha personalità e spavalderia”. Dell’Inter, invece, si sono visti i vecchi limiti, ovvero soprattutto il nervosismo del gruppo di Inzaghi, come dimostrato ancora una volta da Barella.

Sul derby capitolino, invece, Damascelli scrive:

“Un derby non bello quello di Roma ma vinto, con merito, dalla sola squadra che almeno è consapevole dei propri limiti, in assenza dei suoi due migliori interpreti, Immobile e Milinkovic Savic. La Lazio supera in classifica la Roma e va al terzo posto mentre Mourinho non può lamentarsi di nulla se non della presunzione di Ibanez e anche di una propaganda che lo celebra come grande allenatore ma non di certo per le sue lezioni tattiche. La Roma ha giocato un football scarabocchiato, una traversa colpita da Zaniolo in cento minuti di fuffa, confusione, zero idee e cinque cambi per tentare una rimonta di passione e non di fosforo”.

C’è spazio anche per una notazione relativa al direttore di gara, Orsato.

“Orsato ha diretto come soltanto lui sa, facendosi rispettare a differenza di alcuni suoi colleghi che necessitano dell’aiuto del Var anche quando vanno in bagno”.