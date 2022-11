Henderson: «La partita di stasera contro il Napoli non è irrilevante»

Il capitano del Liverpool: «Potrebbe non essere cruciale in quanto sia già qualificati entrambi, ma una partita che coinvolge il Liverpool in Europa non può mai essere irrilevante»

Sul programma ufficiale del match distribuito dai Reds, prima della sfida contro il Napoli ad Anfield ci sono alcune dichiarazioni del capitano del Liverpool Jordan Henderson, che analizza il match

“Se qualcuno mi avesse detto dopo l’ultima partita contro il Napoli che ci saremmo qualificati per gli ottavi di finale di Champions League prima della prossima volta che li avessimo incontrati gli avrei morso la mano”

Le difficoltà del Liverpool

“Questa stagione è stata indubbiamente difficile per noi fino ad oggi, ma raggiungere la fase a eliminazione diretta di questa competizione dopo un inizio così difficile è ancora un risultato degno di nota”

Una Champions in salita

“Per arrivare a questo punto abbiamo dovuto vincere quattro partite consecutive contro Rangers e Ajax e questo non dovrebbe essere scontato. Abbiamo aspettative molto più alte e obiettivi più grandi, ma questo non significa che non dovremmo goderci i passi che facciamo lungo la strada”

L’importanza della gara di questa sera

“L’unica idea su cui non sono d’accordo, però, è l’idea che la partita di stasera contro il Napoli sia una partita in qualche modo irrilevante. Potrebbe non essere cruciale in quanto qualunque cosa accada sia noi che il Napoli andremo avanti, ma una partita che coinvolge il Liverpool in Europa non può mai essere considerata irrilevante”