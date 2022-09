Henderson: «Dopo gli scontri alle finali di Champions e Euro2020, mio padre non verrà ai Mondiali»

«È stato orribile. Quando ho parlato con alcuni dei miei amici, con la mia famiglia e mio padre è stato brutto. Se i tifosi non fossero stati rispettosi ci sarebbero stati molti più problemi. Penso che i tifosi siano stati fantastici. Sono state le autorità e le persone intorno allo stadio a non esserlo e a causare problemi. Suppongo che da tifoso, se stai andando alla partita e non ti senti a tuo agio e ti senti minacciato da qualsiasi situazione, non vorrai tornarci. È semplice. La mia famiglia e i miei amici hanno avuto un paio di esperienze negli ultimi due anni che li hanno davvero scioccati. Dopo aver visto scene come quelle della finale degli Europei e della finale di Champions League non vogliono proprio andare a mettersi di nuovo in quella situazione. Non biasimo chi non voglia farlo. Se fossi stato io al loro posto, non avrei voluto mettermi in quella situazione. Si avvicina il Mondiale, sono sicuro che renderanno tutto più sicuro per i tifosi, ma quando hai avuto esperienze di quel tipo pensi: ‘Vale la pena rischiare?’ Bisognerà vedere più da vicino cosa succede».

Henderson racconta quanto accaduto alla sua famiglia in occasione della finale dell’Europeo, quando ci sono stati scontri tra tifosi, polizia e steward e l’assalto ai tornelli di chi non aveva il biglietto per entrare allo stadio. In quella circostanza, anche il padre del difensore dell’Inghilterra Harry Maguire fu calpestato dalla folla, riportando alcune costole rotte. Ci furono diversi feriti.

«Mia moglie e i miei figli sarebbero dovuti entrare da una porta laterale a Wembley e all’inizio non glielo hanno permesso. Sono rimasti intrappolati. Mentre mia moglie cercava di allontanare i bambini da quello che stava succedendo, dopo circa 15 o 20 minuti qualcuno l’ha riconosciuta e li ha fatti entrare. Se quella persona non l’avesse fatto, si sarebbero trovati davvero nei guai».

Continua:

«Anche mio padre è stato in parte coinvolto e il padre di Harry Maguire è stato ferito gravemente. I miei figli stanno ma sono stati fortunati. Penso che altri bambini e altri genitori potrebbero non essere stati così fortunati e sarebbe orrendo. Sappiamo tutti che è stata una brutta esperienza per molte persone e poi abbiamo il caso di Parigi, che probabilmente è stato anche peggio».

Ad Henderson viene chiesto se i giocatori fossero a conoscenza di ciò che stava accadendo all’esterno dello stadio, prima delle partite. Risponde: