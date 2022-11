Giuntoli: «Vincere ad Anfield potrebbe darci grande consapevolezza»

Sulle parole di Koulibaly: «Sono concentrato sui calciatori che abbiamo oggi. Non mi piace parlare e fare confronti o parlare del passato»

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di Anfield contro il Liverpool

«Fanno piacere i complimenti ma non ci dobbiamo addolcire, dobbiamo pensare di crescere e lavorare ogni giorno e stasera dimostrare ancora quello che possiamo fare»

Una finale col Liverpool

«Sarebbe fantastico ma in questo momento dobbiamo stare con i piedi per terra e questa sera affrontare una grande incontro difficile. La volontà per andare avanti così c’è tutta»

Soddisfazione per la differenza del monte ingaggi di un quinto rispetto al Liverpool

«Sicuramente, premia il lavoro di tutti. Credo che il ringraziamento va alla proprietà, al mister e a tutto lo staff. Anche ai ragazzi che si impegnano tutti i giorni in questo progetto»

Sulle parole di Koulibaly

«Non lo so, non mi piace parlare e fare confronti o parlare del passato. I calciatori che sono stati con noi sono grandi campioni, ma ora dobbiamo pensare ai ragazzi che sono con noi ora»

Che importanza ha questa partita

«È di importanza notevole perché venire su questo campo a giocare col Liverpool è un esame importante perché ci potrebbe dare grande consapevolezza»