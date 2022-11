Il tecnico del pag ha parlato in conferenza prima dell’ultima sfida della prima fase della Champions che li vedrà protagonisti sul campo della Juve donami sera.

Christophe Galtier ha le idee chiarissime:

“Il Psg può vincere la Champions League e tutti noi ci auguriamo che questo sia l’anno giusto. C’è grande attesa in Francia per noi e anche in Europa. Abbiamo una rosa di grandi campioni e con molta esperienza, purtroppo non abbiamo ancora mai vinto questo trofeo prestigioso ma abbiamo la consapevolezza di essere molto vicini. C’è molta speranza e attesa, il club ci ha messo nelle condizioni migliori per cercare di vincere”.