Galtarossa racconta lo scandalo ginnastica: «Un problema anche bere acqua, mi chiamavano maialina»

«Se mi chiedono di riconsegnare le medaglie vinte nella ritmica per riavere la felicità non avrei dubbi: direi di sì. L’esperienza all’Accademia di Desio mi ha rovinato la vita».

Giulia si è convinta solo ora, dopo che le sue ex compagne hanno deciso di denunciare e l’hanno aiutata a superare la paura. Ha raccontato a Repubblica tanti episodi spiacevoli accaduti a Desio, episodi che hanno minato la sua fiducia e le hanno reso un incubo fare ginnastica.

«Sono arrivate a pesarmi anche 4 volte al giorno: era diventato un problema anche bere mezzo litro d’acqua dopo ore di allenamento»

«Una volta mi hanno dato una dieta e alla fine c’era scritto un messaggio per me: “Abbiamo un maialino in squadra”. Ero a mensa, entrò un allenatore e mi disse “davvero stai sbucciando una pera?»

La questione è arrivata al Governo ed è in corso un incontro tra il Ministro Abodi e Giovanni Malagò.

«La Federazione, per come la penso io, sta cercando di pararsi. Sarà costretta a fare qualcosa e quindi qualcosa succederà. Qualcuno sapeva cosa accadeva realmente, ma altri sono rimasti sconvolti: non sono tutti coinvolti».