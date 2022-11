Finalmente la Fifa “scongela” le donne arbitro: Stephanie Frappart dirigerà Costa Rica-Germania 

L’arbitro francese sarà la prima donna ad arbitrare al Mondiale, il 1° dicembre. È stata scelta per il match in cui la Germania si gioca la qualificazione

Finalmente la Fifa si ricorda degli arbitri donna e al Mondiale arriva il momento di Stephanie Frappart. Sarà lei a dirigere Costa Rica-Germania, il prossimo primo dicembre, coadiuvata da due donne guardalinee: la brasiliana Neuza Back e la messicana Diaz Medina.

La Fifa aveva presentato come una rivoluzione l’avvento delle donne arbitro in Qatar, salvo poi oscurarle, trattandole come semplici ancelle. Finora, infatti, in Qatar le donne hanno fatto ricoperto soltanto il ruolo di quarto ufficiale, ma quello di protagoniste. La Frappart è stata a guardare le spalle agli arbitri da bordo campo per tre partite, ricorda La Repubblica, e finalmente adesso sarà la prima donna arbitro a dirigere una partita di Coppa del Mondo.

La Frappart è già stata la prima donna ad arbitrare un match ufficiale Uefa (la Supercoppa tra Chelsea a Liberpool, nel 2019) e la prima a dirigere un incontro in Champions League, due anni fa.

Costa Rica-Germania non è una partita qualunque: per passare il turno la Germania dovrà necessariamente vincere, reduce dalla sconfitta contro il Giappone e il pareggio contro la Spagna.

Qualche giorno fa, su La Repubblica, Emanuela Audisio si chiedeva proprio dove fossero finite le donne arbitro al Mondiale in Qatar. Scriveva:

“ma allora dove sono le arbitre? Hanno forse inghiottito il fischietto? Su 32 partite, comprese quelle che si giocheranno oggi, dunque a metà esatta del Mondiale, le arbitre donne hanno fatto per sei volte il quarto ufficiale (diventeranno 7 domani con Galles-Inghilterra). Ancelle a bordo campo. Forse per farle esordire si aspetta qualche partita che non conti nulla, ma ancora difficile da trovare. Oppure significa che la Fifa le esibisce per modernità, ma in realtà non si fida di loro. Che facciano esperienza, che invecchino, aspettando il loro turno. Quando? Magari al prossimo Mondiale 2026 quando Frappart avrà 42 anni. E poi diranno che ha l’età giusta per andare in pensione”.

