Fabian, infortunio più grave del previsto

L’andaluso non è in buoni rapporti con Luis Enrique e non viene chiamato in Nazionale dagli Europei dell’anno scorso eppure nutriva qualche speranza di convocazione

Fabian Ruiz sfortunato. Secondo quanto scrive l’Equipe, è più grave del previsto l’infortunio muscolare che l’andaluso si è procurato nella partita di Champions League contro la Juventus. Dovrà restare fermo una ventina di giorni.

Già non aveva alcuna chance di andare ai Mondiali. In verità – l’articolo dei francesi lo precisa – Fabian Ruiz non viene convocato da Luis Enrique dall’Europeo del 2021.

È una vicenda su cui negli ultimi mesi si è ricamato molto. Nel novembre scorso, As scrisse che il ct della Nazionale spagnola non aveva perdonato al centrocampista azzurro la poca attitudine alla corsa e al sacrificio agli Europei, nonostante le numerose richieste. Luis Enrique la prese come una sfida e per lui – scrivevano i colleghi spagnoli – è più complicato perdonare una sfida che un fallimento. Chiedere a Nacho per credereDa qui proverrebbero una serie di attriti che hanno portato a quello che può essere definito a tutti gli effetti un gelo.

La speranza del ragazzo era che le difficoltà potessero essere superate e che spuntasse, in extremis, un biglietto aereo per il Qatar. Una speranza che a quanto pare – a causa dell’infortunio – può essere definitivamente riposta nel cassetto. Sarà per la prossima. Il rientro di Fabian in campo col Psg, intanto, non avverrà prima dell’anno nuovo.