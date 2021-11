Fabian non va in Nazionale perché ha litigato con Luis Enrique

Lo rivela As. Luis Enrique non avrebbe perdonato al centrocampista azzurro la poca attitudine alla corsa e al sacrificio agli Europei. Da qui proverrebbero una serie di attriti.

Sarebbe un litigio con il cittì Luis Enrique la causa della terza mancata chiamata consecutiva per Fabian Ruiz, lasciato fuori dalle convocazioni della Roja a settembre, ottobre e novembre.

Lo rivela As, che prova pure ad indagarne i motivi: pare che durante il Campionato Europeo di questa estate il centrocampista del Napoli abbia disatteso più volte le indicazioni dell’allenatore, che gli chiedeva più sacrificio e corsa anche in fase difensiva. Fabian non l’ha fatto, e il commissario tecnico della Spagna l’ha presa come una sfida. E per Luis Enrique – scrivono i colleghi spagnoli – è più complicato perdonare una sfida che un fallimento. Chiedere a Nacho per credere.

Gli spagnoli non si danno pace: il centrocampista nato a Los Palacios – scrive As – è in questo momento l’estrella del Napoli, capolista della Serie A. Eppure non viene convocato.