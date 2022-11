«L’uscita di Fabian Ruiz per infortunio ha penalizzato il Psg»

L’ex difensore del club, Rabesandratana, a L’Equipe: «È tatticamente intelligente, prezioso nell’equilibrio del centrocampo. Ha sconvolto la squadra».

L’Equipe intervista l’ex difensore del Psg, Éric Rabesandratana, per avere da lui un commento su Juventus-Psg. Secondo l’ora consulente del France Bleu Paris, non ci sono dubbi: l’uscita di Fabian Ruiz per infortunio ha cambiato la partita a sfavore dei francesi.

La vittoria del Psg è meritata, dichiara, perché la squadra di Galtier è riuscita a segnare due gol alla Juventus, che le ha creato non pochi problemi, ma il gioco è ancora carente.

«Quello che il Psg ha prodotto in termini di gioco, azioni, pericolo, è macchinoso. Lo spiego con l’assenza di Neymar. Lui è il legame che ci può essere tra Messi, Mbappe e anche gli altri. La sua assenza è dannosa, è lì che vedi che ha una grande importanza nell’espressione collettiva».

Su Fabian Ruiz:

«L’uscita di Ruiz è il fatto della partita. È tatticamente intelligente, prezioso nell’equilibrio del centrocampo. Ti ritrovi a perdere quel giocatore e penso che abbia sconvolto i parigini per un po’. Soprattutto da quando è entrato Renato Sanches, abbiamo avuto l’impressione che non sapesse cosa doveva fare fino all’intervallo, il che è ancora abbastanza incredibile».

Sui singoli:

«Renato Sanches, è troppo laborioso e troppo irregolare. Mendes entra e segna dopo due secondi, c’è un’enorme differenza in termini di contributo offensivo tra lui e Bernat. E Soler non sarà mai all’altezza di Neymar. E’ risultato evidente».

Sul Psg:

«Il Psg è finito secondo nel suo gruppo perché non è in grado di arrivare alla fine delle cose. Ha tutto ciò che serve per farlo, ma dietro, nella produzione, nell’aggressività, non è necessariamente abbastanza. Contro il Benfica, devi essere più efficace di così. Se sono qui oggi, è perché lo hanno permesso. Nel modo in cui gioca, il Psg non può arrivare alla vittoria della Champions. Ci sono cose che mancano. Il Psg dipende dalle sue individualità. Ma anche quando guardavamo il Real Madrid, la scorsa stagione, avremmo potuto dire un sacco di volte che non avrebbero vinto la Champions League».