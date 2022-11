De Zerbi: «Il mio calcio mi identifica come persona», e Guardiola dice che è “controculturale”

Roberto Zerbi è sempre stato un grande fan di Pep Guardiola. Il tecnico del City è il santo patrono della generazione di tecnici col “mio gioco”. Quelli che Ronaldo adesso sfotte (“pensano di aver trovato l’ultima Coca Cola nel deserto”). Figurarsi quando Guardiola l’ha definito, proprio lui, De Zerbi, “un allenatore controculturale” rispetto alla tradizione italiana.

L’allenatore della rivoluzione Sassuolo, ora al Brighton, ha incassato in sollucchero:

“Se pensa che io reputo Guardiola il migliore allenatore degli ultimi 30 anni della storia del calcio – ha detto intervistato da Sky – può pensare a come mi abbia fatto piacere, poi non so se sono stato contro culturale. Non mi piace andare per scelta nella direzione opposta. Però, se sono convinto che sia la direzione giusta, ci vado e ci vado anche con forza. Senza farmi troppi problemi: ma non lo faccio perché voglio fare il bastian contrario. Io vedo un certo tipo di cose nel calcio, che tra l’altro mi rappresentano, mi identifico in quelle anche come persona, per cui mi viene facile richiedere queste cose”.

In realtà Guardiola elogia più o meno tutti, da sempre. Soprattutto gli avversari. Non c’è allenatore che l’abbia affrontato che alla vigilia non fosse definito da Guardiola come “un grande allenatore”. C’è chi lo sa, e ringrazia con distacco. C’è chi come Sarri se l’è messo a curriculum.