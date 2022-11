Cristiano Ronaldo, i compagni non vogliono più trovarlo allo United dopo il Mondiale

Si sono schierati con ten Hag e sono “stufi del piagnisteo del portoghese”. Lo United potrebbe licenziarlo

Tiene banco il caso Cristiano Ronaldo. Dopo la bombastica intervista in cui ha attaccato il club, il tecnico ten Hag, l’ex Rangnick, il Daily Mail scrive che i compagni si aspettano di non vederlo più nemmeno agli allenamenti. Si aspettano di non ritrovarlo in squadra dopo il Mondiale.

I compagni di squadra di Ronaldo si sono schierati con ten Hag dopo che il 37enne ha lanciato un attacco feroce al tecnico e sono stanchi del “piagnisteo di Ronaldo sul suo presunto maltrattamento” in questa stagione.

Cristiano Ronaldo nell’intervista ha dichiarato di essersi sentito tradito dal club e di non avere rispetto per ten Hag perché l’allenatore non ne ha avuto per lui.

I suoi compagni di squadra (qui il video della freddezza con Bruno Fernandes in Nazionale) si sono detti “enormemente delusi” da suo comportamento. Sentono che ha mancato di rispetto al club e all’allenatore.

Secondo il Mirror, i compagni di squadra di Ronaldo non vogliono tornare ad allenarsi allo United dopo la Coppa del Mondo in Qatar. La “maggioranza” della squadra si è schierata con ten Hag e non prende in considerazione la riconciliazione tra il manager e il giocatore.

La dirigenza del club ha discusso con ten Hag per decidere come affrontare la situazione. Potrebbe esserci la rescissione perché è venuta meno la fiducia. Ronaldo potrebbe essere licenziato. Lo United vuole ascoltare integralmente l’intervista.

Dopo l’evidente freddezza tra Ronaldo e Bruno Fernandes, Joao Mario ha provato a smorzare (con scarso successo):

“Ero nello spogliatoio in quel momento, ho visto le immagini, ed è divertente perché a volte si può interpretare male ma era uno scherzo tra loro. Bruno è stato uno degli ultimi ad arrivare e Cristiano gli ha chiesto se fosse venuto in barca. Credo che le immagini possano essere state travisate, ma tra loro era uno scherzo. Credo che abbiano un ottimo rapporto perché giocano insieme, li ho visti tutto il giorno di ieri. Non c’è nessun problema tra loro”.