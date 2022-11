Coppa Davis: Italia-Stati Uniti 2-1, azzurri in semifinale

Doppio decisivo di Bolelli e Fognini. Superlativo Sonego. Italia in semifinale dove sabato affronterà la vincente tra Germania e Canada (favorito)

Coppa Davis, grande prova dell’Italia che a Malaga ha battuto gli Stati Uniti nei quarti di finale e gli azzurri affronteranno molto probabilmente il Canada sabato in semifinale (che mancava dal 2014). Canadesi che devono giocare contro la Germani. Sabato impegno proibitivo perché il Canada ha Shapovalov e Auger-Aliassime, ma pensiamo a quel che è stato.

E l’Italia ha vinto 2-1 vincendo il singolare con Sonego (su Tiafoe) e poi il doppio decisivo con Bolelli e Fognini che hanno agevolmente regolato Paul e Sock con un doppio 6-4.

Eroe della giornata è stato Sonego che, come scritto, ha giocato la partita della vita:

Ed ecco che a Malaga appare il Sonego che non ti aspetti. Gioca la miglior partita dell’anni ma probabilmente una delle migliori tre della sua carriera. Innanzitutto il torinese serve benissimo, non soffre i momenti complicati anzi. Nel secondo set annulla tre set-point all’americano: due sul 6-5 e uno al tie-break. È sempre nella partita. Gioca molto bene in controtempo, ruba campo e tempo all’avversario che invece gioca quasi sempre piantato a fondo campo.

Sonego si rende protagonista di una partita matura. È sempre nella partita, non si distrae mai. Non ha passaggi a vuoto e vince con merito 9-7 al tie-break del secondo set dopo aver intascato il primo per 6-3.

Musetti ha lottato il primo set contro Taylor Fritz, ha avuto anche due set-point nel tie-break poi perso 10-8. Nel secondo set non c’è stata partita, poi il doppio decisivo e la vittoria per 2-1 con Volandri capitano non giocatore.