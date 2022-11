Carabao Cup, Guardiola elimina il Chelsea e De Zerbi (a sorpresa) butta fuori la capolista Arsenal

Il Tottenham di Conte sconfitto dal Nottingham. Successo per De Zerbi contro l’Arsenal capolista in Premier.

Nella notte di ieri è andato in scena il turno della coppa di lega Inglese, la Carabao Cup, che regala sempre molte sorprese. La prima, senza ombra di dubbio, è l’eliminazione dell’Arsenal, capolista in Premier League, in favore del magico Brighton di De Zerbi. L’ex Sassuolo non è nuovo nel fare splendide partite contro le big, già qualche settimana fa la sua squadra era riuscita a battere il Chelsea con un sonoro 4-1. I Gunners – che lasciano inizialmente in panchina Jesus, Odegaard e Martinelli – si portano in vantaggio con Nketiah ma a poco serve perché il match finisce 1-3. Mentre Roberto sorride c’è Conte che invece è stato eliminato.

La sconfitta per 2-0 in casa del neopromosso Nottingham Forest pesa tantissimo per il suo club. Il suo Tottenham rinuncia ad alcuni titolari e le assenze si fanno sentire dato che perde un’altra partita. Al termine del match Conte ha speso delle parole sull’utilizzo di Harry Kane:

“Harry ha giocato tutte le partite. Quando hai un giocatore come lui è difficile decidere di non giocare con lui ma era stanco”

Cosa è successo a Manchester

Il big match del terzo round di Carabao Cup è quello tra Manchester City e Chelsea. Guardiola e Potter approfittano del confronto in Coppa di Lega per fare spazio ad alcuni giovani interessanti come Palmer e Broja. Il primo gol è una punizione bellissima di Ryad Mahrez. A firmare il raddoppio per i Citizens ci pensa il gioiellino argentino Julian Alvarez che chiude i giochi nella ripresa.