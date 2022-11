Barcellona, Piqué espulso nella sua ultima partita – VIDEO

Il referto dell’arbitro su Piqué (che era in panchina): “Ha usato delle espressioni aggressive nei miei confronti”. Espulso anche Lewandowski

Poteva concludersi decisamente meglio la carriera da calciatore professionista per Gerard Piqué del Barcellona. Il difensore è stato espulso nell’intervallo della partita di ieri tra Osasuna e Barcellona dall’arbitro Gil Manzano. Il difensore non era in campo, era in panchina. Un’espulsione che sin da subito ha lasciato di stucco giocatore e tifosi con l’arbitro, a detta della stampa spagnola, che in più occasioni ha dimostrato di non applicare lo stesso metro di giudizio. L’episodio che ha scatenato l’ira di Piqué è un corner non assegnato ai blaugrana quando erano sotto di 1-0. In seguito a tutte le lamentele del giocatore, l’arbitro non ha potuto far altro che espellerlo senza neanche avergli dato la gioia di poter scendere in campo per l’ultima volta. Il Barcellona era già in dieci uomini per il doppio giallo a Lewandowski.

Gerard Piqué a été expulsé à la mi-temps du dernier match de sa carrière pour avoir contesté des décisions de l'arbitre en regagnant les vestiaires alors qu'il était sur le banc avec Barcelone contre Osasuna en Liga le 8 novembre 2022.pic.twitter.com/KONTBckQXY — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) November 9, 2022

Il referto dell’arbitro di Osasuna Barcellona su Piqué

Al termine della partita l’arbitro Gil Manzano ha spiegato entrambe le espulsioni tramite il referto. Su Piqué , ha riferito che “Una volta terminato il primo tempo, trovandosi già all’interno del tunnel degli spogliatoi, per essersi rivolto a me nei seguenti termini: “Hai visto che corner non ci hai dato? Sei l’arbitro che ci ha fregato di più in assoluto”.

Aggiunge che “Una volta che il Delegato di Club è stato informato dell’espulsione di Piqué, ha continuato a ripetere le stesse espressioni descritte nella sezione Espulsioni, dovendo essere portato nel suo spogliatoio dal personale della sua società, mentre stava venendo da me inveendomi contro”.

Il Barcellona in dieci uomini ha comunque rimontato sull’Osasuna, ha vinto 2-1 ed è primo in classifica con cinque punti sul Real Madrid che ha una partita in meno.