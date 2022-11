L’Ansa riporta il risultato delle indagini della Digos. «Individuato anche un terzo ultrà responsabile di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare San Siro»

Secondo quanto riporta l’Agenzia Ansa, sarebbero stati individuati grazie alle indagini della Digos, tramite l’analisi dei filmati delle telecamere a circuito chiuso, alcuni dei tifosi dell’Inter che sabato scorso, a San Siro, durante la ritirata dagli spalti tra primo e secondo tempo, hanno provocato il deflusso della Curva Nord ordinata dai capi ultrà nerazzurri.

Il motivo della scelta del tifo organizzato dell’Inter, com’è noto, è l’omicidio di Vittorio Boiocchi, in passato già coinvolto in un’indagine per estorsione all’Inter (volevano 2mila biglietti a partita), che intanto ha condannato gli episodi di coercizione a San Siro, manifestando solidarietà ai tifosi allontanati.

Al contrario di quanto era stato riportato nei giorni scorsi, inoltre, dalle indagini risulta che sia stato individuato in Curva Nord un terzo ultrà responsabile di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare San Siro. Dalla questura di Milano avevano invece precisato, nei giorni passati, di non avere trovato riscontro ad aggressioni violente, minacce né tantomeno calca e caos, con attimi concitati e tifosi che si spostano in massa verso le uscite. Tuttavia gli investigatori rilanciano l’appello a coloro che si sono trovati coinvolti negli episodi raccontati poi il giorno dopo sui social («Se non ve ne andate vi prendiamo a schiaffi»; famiglie con bambini costrette a spintoni ad abbandonare il Meazza) a presentarsi in questura.

L’Ansa fa sapere che sono in corso anche approfondimenti su due spettatori che hanno chiamato il 112 per lamentare di essere stati allontanati dagli spalti.