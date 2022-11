Albania-Italia, saranno possibili 6 cambi e quattro slot

L’accordo è stato preso tra le due federazioni dato il carattere di sfida amichevole tra le Nazionali

Nella serata di oggi, mercoledì 16 novembre, alle ore 20:45, all’Air Albania Stadium di Tirana scendono in campo Albania e Italia. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati questa gara che è a tutti gli effetti un’amichevole che è stata organizzata dalla Figc e dalla Federazione albanese al solo fine di consentire ai giocatori di ritrovarsi a distanza di due mesi dalle ultime partite di Nations League.

Visto proprio il carattere di sfida amichevole Albania e Italia si sono accordate per utilizzare delle regole particolari previste per questi tipi di partite: sarà possibile effettuare 6 cambi anziché i soliti 5: infatti, le 2 federazioni si sarebbero accordate in questo senso, con gli allenatori che avranno dunque 4 solt per tempo per effettuare le sostituzioni, invece dei soliti 3. Per il match tra albanesi ed azzurri ci sarà il VAR, ma non la goal line technology.

Precedenti di Albania-Italia

La partita sarà il quarto incrocio fra queste due nazionali: l’Italia ha sempre sconfitto l’Albania in tutti e tre i precedenti, l’ultimo dei quali a Scutari, nel 2017, un 1-0 valido per le qualificazioni ai Mondiali 2018.