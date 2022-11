Albania-Italia: le pagelle di Raspadori

La Gazzetta dello Sport: 7 Raspadori Lo cercano sempre e lui per 45’ è uno spettacolo non solo quando si beve Kumbulla e disegna un bijou per Grifo. Un quasi assist anche per Zaniolo.

Nell’edizione odierna dei quotidiani italiani si è tornato a parlare della partita di ieri sera tra Albania – Italia, le pagelle di Giacomo Raspadori del Napoli. L’attaccante è stato autore di una partita di grande movimento facendo gioco con i centrocampisti e gli esterni. Le caratteristiche dell’attaccante lo rendono perfetto nello scacchiere di Roberto Mancini che lo sta preferendo agli altri attaccanti a disposizione. Per Raspadori ieri anche un assist nel 1-2 firmato da Grifo. Tutti i pagellisti d’accordo nella decisione di incoronarlo tra i migliori in campo per l’Italia. Cercato spesso dai compagni, Raspadori si è rivelato fondamentale nella partita di ieri sera.

Le pagelle di Raspadori

Il Corriere dello Sport: Raspadori 7 Movimenti da giocatore d’attacco, proprio come vuole il ct. Gioca con i mediani e con gli esterni mettendoci scatto e tecnica. E’ bravo, ma soprattutto generoso, nell’azione e nell’assist per il 2-1 di Grifo, col quale ha un’intesa quasi naturale.

La Gazzetta dello Sport: 7 Raspadori Lo cercano sempre e lui per 45’ è uno spettacolo non solo quando si beve Kumbulla e disegna un bijou per Grifo. Un quasi assist anche per Zaniolo.

Il Corriere della Sera: 7 Raspadori Gira il sorpasso da protagonista principale, con la palla rubata e l’assist coi tempi perfetti per Grifo. Leader tecnico.