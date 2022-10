Xavi: «Abbiamo perso la Champions per errori calcistici e decisioni arbitrali»

Il tecnico del Barcellona in conferenza: «Abbiamo avuto la sfortuna di essere in un gruppo molto forte e non essere all’altezza del compito»

È giornata di vigilia per le ultime sfide della fase a gironi della Champions. Per quanto riguarda il girone C, domani il Barcellona affronterà il Viktoria Plzen già cosciente di essere fuori dalla Champions e l’allenatore dei blaugrana, Xavi, in conferenza stampa non ha avuto dubbi:

“Servirà vincere, giocare bene e regalare buone sensazioni per prestigio e professionalità. Domani dobbiamo dare il massimo e finire bene questa competizione. Abbiamo perso la Champions, avevamo l’opportunità di qualificarci nelle nostre mani, ma ci è sfuggita per errori calcistici, situazioni avverse e decisioni arbitrali. Non abbiamo fatto punti a Monaco dopo una bella partita e siamo riusciti a pareggiare contro l’Inter quando eravamo in controllo. Erano cose che dipendevano da noi. Non è un problema di atteggiamento, lasciamo tutto in campo. Si tratta di saper competere meglio, di maturità calcistica, di affrontare questa competizione con più fiducia. È un processo. Sono ottimista per il futuro. Abbiamo avuto la sfortuna di essere in un gruppo molto forte e non essere all’altezza del compito. Questo è la realtà”.